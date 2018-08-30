Новый Infiniti QX50: роскошь инноваций

История бренда Infiniti в России началась задолго до официального прихода японской марки на наш рынок. Революционный во всех смыслах Infiniti FX первыми начали завозить в начале двухтысячных серые дилеры с американского рынка. Автомобиль поражал своим ярким футуристичным дизайном и брутальной мощью.

Впервые флагманом автомобильной марки стал кроссовер откровенно спортивного характера. С тех пор модельная линейка Infiniti существенно расширилась, сам FX после рестайлинга стал именоваться QX70, но ни одна модель так и не стала наследником FX в качестве лица марки. И вот, кажется, у Infiniti FX появился достойный преемник – новый Infiniti QX50.

Это действительно полностью новый автомобиль. От предыдущего Infiniti QX50 – в девичестве EX – новому QX50 достались по наследству лишь боковые зеркала. Больше нет ни одной общей детали. Что, конечно, выглядит крайне самоиронично со стороны японских инженеров. "Неправда, что мы еще год назад производили морально устаревший QX50. Смотрите какие у него классные боковые зеркала". Зеркала, кстати, действительно отличные.

Экстерьер и интерьер Infiniti QX50 2019-го модельного года абсолютно новые и поражают своим модернистским дизайном в сочетании с безупречным качеством исполнения элементов и деталей. Внешне кроссовер следует фирменному стилю Infiniti Powerful Elegance, отличающемуся характерными рельефными, струящимися линиями и строгими, мускулистыми пропорциями. Салон автомобиля полностью переработан, сменилась даже сама концепция. Передняя панель теперь осознанно акцентирована на водителя. Эргономика водительского места идеальна, все находится на своих местах, приборная панель и руль не перегружены функционалом, обзорность великолепна.

Новые кресла, созданные с учетом последних разработок, повторяют линии тела человека и обеспечивают максимальный уровень поддержки спины и минимальный уровень давления на мускулы, что ведет к снижению усталости в пути. Стеклянная панорамная крыша, ставящаяся уже в базе, создает ощущение нахождения в автомобиле большего размера и выше классом.

По-настоящему инновационным является сердце этого автомобиля – мотор. Это гордость японских инженеров: VC-Turbo – первый в мире серийный двигатель с изменяемой степенью сжатия. Уникальный двухлитровый 4-цилиндровый VC-Turbo с изменяемыми фазами газораспределения и турбонаддувом выдает 249 лошадиных сил и впечатляющие 380 Нм крутящего момента. Переменная степень сжатия – это самая передовая технология в производстве бензиновых двигателей, Infiniti разрабатывали ее с 1998 года. Такая конструкция двигателя позволяет достичь оптимального баланса мощности и топливной экономичности сравнимой с дизельными и гибридными агрегатами. Впервые в мире данный двигатель устанавливается на серийный автомобиль, и это – новый Infiniti QX50.

В движении к QX50 нет никаких вопросов. Автомобиль управляется легко и точно. Благодаря новой концепции полного привода с акцентом на передний привод машина ведет себя очень предсказуемо и безопасно во всех скоростных режимах. Электронные системы безопасности и помощи водителю, которыми по традиции буквально напичкан Infiniti, ведут себя прозрачно и деликатно. Динамические характеристики кроссовера соответствуют требованиям рынка – разгон до сотни занимает 7.3 секунды, максимальная скорость 220 км/ч. Работа вариатора практически идеальна, мощная тормозная система и энергоемкая подвеска также прекрасно справляются с российскими реалиями.

Очевидно, что в Infiniti провели великолепную "работу над ошибками". Практически все, за что ругали предыдущий QX50, было исправлено. Откровенно устаревший азиатский и девчачий дизайн предыдущего поколения сменил европейский модный унисекс нового QX50. Дорожный просвет повышен с смешных для SUV 165 мм до вполне солидных 220 мм. Места в салоне и в багажном отсеке стало гораздо больше. Отдельная работа была проведена по улучшению звукового комфорта в салоне и уменьшению вибраций. Акустическая система Bose из 15 колонок теперь не только звучит великолепно, но и в противофазе заглушает аэродинамические шумы. В конструкции верхней опоры двигателя, то есть там, где генерируются наиболее сильные шумы и вибрации, теперь применяется запатентованная система Active Torque Rod (ATR), минимизирующая пиковые значения шума и вибраций, создающих гул.

Инженеры Infiniti не скрывают, что при разработке нового QX50 ориентировались на лидеров рынка в данном сегменте – BMW X3 и Audi Q5, стремясь превзойти их по всем характеристикам, и сохранить при этом фирменные узнаваемые черты бренда Infiniti. Автомобиль уже появился в продаже у дилеров в России по цене от 2 800 000 рублей. Учитывая, что даже в базовой комплектации новый Infiniti QX50 по традиции прилично "нафарширован" опциями и приятными мелочами, немецким конкурентам скорее всего придется подвинуться.