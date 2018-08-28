В аварии с пьяным водителем пострадала вся его семья

Напротив дома №94 на Ардатовской улице в Волгограде 39-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль Volkswagen Jetta, которым он управлял, перевернулся, передает портал novostivolgograda.ru. В результате пассажиры легковушки – 35-летняя жена водителя и их дети пяти и 17 лет попали в больницу. Сам мужчина отделался легкими ушибами. Сообщается, что семья ехала с Ангарского пруда, на берегу которого глава семейства выпил бутылку пива. Теперь ему грозит лишение прав за вождение в пьяном виде.