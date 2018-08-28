Водитель без прав ездил со сбитым пешеходом на капоте

В ночь на 28 августа на проспекте Октября в Уфе автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с идущим в попутном направлении Ford, после чего сбил пешехода и поехал дальше с ним на капоте, передает портал ToDay News Ufa. На перекрестке улицы Округ Галле и проспекта Октября машина врезалась в грузовую "Газель". Сбитый пешеход не выжил. За рулем Volkswagen находился 34-летний мужчина, год назад лишенный прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование после задержания дорожной полицией в этот раз он отказался.