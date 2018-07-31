Infiniti QX80: Могучий и ласковый зверь

Поскольку впервые обновленный Infiniti QX80 был представлен на Международном Мотор Шоу в Дубае, то логично предположить, что основная целевая аудитория этого большого внедорожника предпочитает передвигаться с изысканным комфортом в жарком климате среди песчаных барханов. У нашего знакомца для этого есть все необходимые атрибуты: роскошный просторный салон на семь пассажиров, исключительно удобные кресла, трехзонный климат-контроль, набор всяких электронных помощников, мощный двигатель, полный привод. В нем собрано все, что можно придумать для комфортного передвижения на большие расстояния.

Снаружи QX80 выглядит очень внушительно: массивная решетка радиатора, высокий капот находится почти на уровне плеча, огромные колеса на 22-дюймовых дисках. Из-за агрессивного, мощного дизайна он кажется даже больше, чем есть на самом деле. Его длина составляет 5340 мм при ширине 2030 мм. QX80 даже чуть длиннее своего американского собрата по классу Lincoln Navigator (на 6 мм), хотя немного и уступает ему по ширине.

В просторном салоне легко помещаются три ряда сидений. Правда при использовании заднего ряда почти не остается места для багажа, зато при сложенных сиденьях второго и третьего ряда образуется огромное пространство объемом в 2694 л. Сюда, например, легко помещается пара велосипедов. А если вдруг покажется мало внутреннего пространства салона, то можно прихватить с собой и дом на колесах. Для этого у SUV’а предусмотрено специальное прицепное устройство и режим буксировки. Переведя селектор в режим TOW можно буксировать трейлер весом до 3885 кг.

Обзор с высоты водительского сиденья отличный, обычные автомобили где-то там внизу. Большие боковые зеркала и пять камер обеспечивают полный круговой обзор. Камеры особенно полезны при маневрировании в узких местах.

Зеркало заднего вида – на самом деле вовсе не зеркало, а экран, на который изображение транслируется с камеры, установленной на двери багажника.

Под высоким капотом скрывается могучее сердце – V-образный восьмицилиндровый атмосферник объемом 5,6 литра, без помощи турбин выдающий четыреста лошадиных сил. С таким мотором можно не беспокоиться о разгоне со светофора. Внедорожник мгновенно реагирует на нажатие педали акселератора и при весе в три тонны разгоняется до сотни за 7,5 с. Но, находясь на столь большом "корабле", вовсе не хочется резко ускоряться. Можно, конечно, нажав на газ оставить всех позади, но этот автомобиль создан не для гонок.

Про экономию топлива на нем стоит забыть: расход в городском режиме более 18 литров на 100 км. Тормоза у него отменные, но нужно учитывать, что как бы они ни были хороши, вес машины велик, и чтобы остановить такую массу нужно время. Поэтому не стоит забывать о дистанции, несмотря на наличие систем предупреждения, экстренного торможения и других электронных помощников.

По трассе QX80 движется стабильно и уверенно, слегка покачиваясь, словно большая яхта в океане. Но эти покачивания вызывают вопрос: а как он поведет себя на приличной скорости в повороте? В обновленном QX80 для предотвращения больших кренов установили специальный компенсатор – гидросистему контроля колебаний кузова. Когда автомобиль проходит крутой поворот, система отслеживает крен и делает более жесткой подвеску с той стороны, куда кренится автомобиль. Благодаря этому крены уменьшились, но на высокой скорости они все же заметны.

В салоне обеспечили максимум комфорта и для водителя. и для пассажиров. Сиденье водителя регулируется в восьми направлениях и индивидуальные настройки можно запомнить. Умная система в сочетании с ключом способна запомнить до 200 параметров.

Сиденья, обтянутые кожей тончайшей выделки с мельчайшими отверстиями, могут либо охлаждаться потоком воздуха, либо подогреваться. Расстояние между сиденьями второго ряда и спинками передних сидений более метра, поэтому пассажиры, путешествующие сзади, могут с комфортом вытянуть ноги. Для них предназначена развлекательная система: в подголовники передних сидений встроены экраны 8-дюймовых мониторов, которые управляются с пульта. В комплекте с ними идут беспроводные наушники. Заднее сиденье разделяется на зоны опускающейся консолью. Все находящиеся в салоне могут наслаждаться качественным звучанием музыки из 15 динамиков фирмы Bose.

Поскольку наш новый друг относится к классу больших SUV, посмотрим, как он себя чувствует вне дорог. Съезжая с асфальта, сначала выбираем с помощью селектора, расположенного на консоли, подходящий режим движения. Включаем постоянный полный привод, а для преодоления крутых подъемов потребуется режим с пониженной передачей.

Поначалу большие колеса и приличный дорожный просвет в 234 мм внушают определенную уверенность на пересеченной местности. Но стоит съехать в небольшой овражек, как сразу становится ясно, что с такими углами свеса спереди и сзади и большой колесной базой трудно ожидать впечатляющих показателей на бездорожье. Принадлежность к классу внедорожников в данном случае вовсе не означает высокой проходимости.

Этот роскошный автомобиль станет приятным спутником в близких и дальних загородных поездках. В верхнем классе полноприводных внедорожников его можно отнести к одному из лучших. Но для езды в городе QX80 чересчур громоздкий и неповоротливый, а для преодоления настоящего бездорожья тоже вряд ли подойдет… Его стихия – это загородные поездки как ближние, так и дальние.

Текст: Владимир Головин