Дайнеко выставила напоказ иномарку за 12 миллионов

Еще совсем недавно певица Виктория Дайнеко жаловалась на неудачи в личной жизни. Теперь артистка вышла в Сеть с радостным известием. Причиной приподнятого настроения Дайнеко является отнюдь не новая любовь, а люксовая иномарка.

Певица опубликовала в своем Instagram фото красного Mercedes-Benz SL-Class, стоимость которого оценивается в 12 миллионов рублей. Автомобиль произвел сильное впечатление на подписчиков Дайнеко.

"Мой новый смартфон на колесах", – подписала публикацию Виктория. В адрес певицы посыпались комплименты поклонников: "Поздравляю! Созданы друг для друга", "Две красотки! Шикарная машина, под стать своей хозяйке", – написали они.

Стоит отметить, что некоторые "обитатели" Всемирной паутины стали рассуждать, откуда у певицы такие доходы. Однако преданные фанаты творчества Дайнеко незамедлительно встали на защиту кумира. "Считать чужие деньги неприлично. Следите за собой!" – написала одна из слушательниц.

Мой новый смартфон на колесах☺️❤️���� Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 20 Июл 2018 в 3:24 PDT

Ранее певица опубликовала неоднозначный пост, в котором дала понять, что ее утомили постоянные перипетии в личной жизни. Фолловеры были шокированы, ведь совсем недавно сообщалось, что Виктория нашла любовь.

Артистка не скрывала, что ее сердце занято, однако не хотела афишировать имя и показывать лицо избранника. Молодой человек даже присутствовал на дне рождения Дайнеко, о чем наперебой рассказывали подруги Виктории. Также сообщалось, что друг Виктории был единственным мужчиной на празднике и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.