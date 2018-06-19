Дайнеко рассказала об очередной неудаче в личной жизни

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась поклонникам на превратности любви. Кажется, звезда снова одинока.

В своем микроблоге певица опубликовала неоднозначный пост, в котором дала понять, что ее утомили постоянные перипетии в личной жизни. "Влюбляться хорошо, до тех пор пока мыльный пузырь не лопнет и на его месте не останется ничего, кроме грязной лужи. Остановите карусель, я выйду... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с горечью написала артистка.

Фолловеры были шокированы, ведь совсем недавно сообщалось, что Виктория нашла любовь. Тогда артистка не скрывала, что ее сердце занято, однако она не хотела афишировать имя и показывать лицо избранника. Молодой человек даже присутствовал на дне рождении Дайнеко, о чем наперебой рассказывали подруги Виктории. Также сообщалось, что друг Виктории был единственным мужчиной на празднике и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 18 Июн 2018 в 2:11 PDT

"По этому надо уметь влюбляться в себя – особенно будучи такой же очаровательной как Виктория 😍💖", "Я вот сделала вывод, к сожалению, что лучше позволять себя любить или быть когда любят сильнее...чем сильнее и одержимее чувства, тем сильнее и болезненнее взрыв...", "Все будет хорошо,Викуль❤️❤️❤️Самое главное в твоей жизни уже случилось 👩‍👧🤱🏻💕☺️", "Без влюбленности не будет бабочек, жизнь одна по это мы хватаемся за любой шанс влюбиться надеясь что этот тот самый!)", – поддержали исполнительницу фанатки.

Добавим, что недавно в Сети муссировались слухи о примирении Виктории Дайнеко с бывшим супругом, музыкантом Дмитрием Клейманом. Поводом для сплетен стал ролик, который исполнительница опубликовала в соцсетях. Судя по всему, она запечатлела Дмитрия, который гуляет с их общей дочерью Лидией.