Автомобиль мэра Омска попал в аварию

Пользователи паблика "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали снимки аварии с участием, предположительно, автомобиля мэра города Оксаны Фадиной. Об этом сообщает портал gorod55.ru.
Инцидент произошел утром в понедельник на улице Гагарина, напротив здания администрации. На снимках – белый Kia Rio со снятыми номерами. В мэрии подтвердили, что автомобиль действительно принадлежит Фадиной, однако не уточнили, была ли она в нем в момент аварии.
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