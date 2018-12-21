В Башкирии легковушка залетела под КамАЗ

Ранним утром 20 декабря на 152-м километре магистрали Уфа – Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии LADA Priora столкнулась с шедшим во встречном направлении КамАЗом с прицепом, передает портал ToDay News Ufa. Легковушка получила значительные повреждения. Ее водитель и пассажирка доставлены в больницу.
Грузовик также пострадал – удар пришелся на заднее колесо прицепа, его оторвало от крепления. Причины аварии устанавливаются.
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