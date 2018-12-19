Объезжающий аварию внедорожник устроил массовое ДТП

Вечером 18 декабря в полицию поступило сообщение о серьезном ДТП на на трассе Омск – Одесское в Омской области, передает портал gorod55.ru. Внедорожник Audi Q5 врезался в Nissan Qashqai, после чего влетел в Nissan AD.
Отмечается, что спровоцировавший массовую аварию водитель объезжал другое ДТП. В результате пострадали трое пассажиров Audi – дети в возрасте от двух до семи лет, а также водитель и пассажир Nissan AD. Они были доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
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