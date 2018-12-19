В Башкирии в вылетевшей с дороги машине погиб водитель

Вечером 18 декабря на 130-м километре дороги Чишмы – Аксеново – Мияки в Миякинском районе Башкирии автомобиль Suzuki Grand Vitara съехал в кювет, врезался в газовую опору и перевернулся, передает портал ToDay News Ufa. Водителя выбросило из искореженной машины на перекрытие гаража одного из хозяйств в селе Миякитмак. От полученных травм он скончался на месте. По факту ДТП проводится расследование.
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