В Волгограде иномарка сбила трех подростков и скрылась

Вечером 13 декабря в Волгограде был объявлен план "Перехват". Все полицейские патрули разыскивают Renault Logan синего цвета с характерными повреждениями бампера и, возможно, фары, передает портал novostivolgograda.ru.
Сообщается, что этот автомобиль сбил трех 16-летних подростков на остановке общественного транспорта "Кинотеатр Юбилейный" в Красноармейском районе города. После этого машина скрылась с места происшествия и затерялась в жилом массиве. У пострадавших зафиксированы ушибы.
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