В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе

11 декабря на улице Бессонова автомобиль Mercedes сбил семилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть вместе с матерью по пешеходному переходу, передает портал ToDay News Ufa. На место были направлены сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Внешних травм у мальчика обнаружено не было. Его отправили в больницу на обследование. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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