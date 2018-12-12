В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе

11 декабря на улице Бессонова автомобиль Mercedes сбил семилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть вместе с матерью по пешеходному переходу, передает портал ToDay News Ufa. На место были направлены сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Внешних травм у мальчика обнаружено не было. Его отправили в больницу на обследование. Обстоятельства ДТП устанавливаются.