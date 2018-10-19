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Авто

На Кубани легковушка насмерть сбила велосипедиста

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Вечером 18 октября на пересечении Лесной и Школьной улиц в городе Белореченске Краснодарского края легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста, передает телеканал "360". Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Пользователи Сети предположили, что автомобилист выбрал для движения небезопасную скорость. Другие уверены, что у велосипедиста не было светоотражающих элементов и опознавательных знаков, чтобы его можно было разглядеть в темноте. Кто-то считает, что трагедия произошла из-за сочетания этих факторов.

19 октября 2018, 10:08

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