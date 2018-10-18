В Башкирии водитель сгорел в вылетевшей с дороги машине

В ночь на 18 октября на девятом километре трассы Верхнечерекулево – Кужбахты – Тазеево в Илишевском районе Башкирии ВАЗ вылетел с дороги и опрокинулся, после чего загорелся, передает портал ToDay News Ufa. За рулем находился 52-летний местный житель.
От полученных повреждений мужчина погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.
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