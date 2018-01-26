В Дагестане инспектора ДПС покатали на капоте

В Махачкале автохам за рулем "Волги" провез таким образом полицейского, подвергнув его жизнь опасности. "Пассажир" снимал происходившее на камеру мобильного телефона.

Местные жители заметили черный автомобиль, на капоте которого лежал сотрудник ДПС, и сняли инцидент на видео. Полицейский пытался остановить водителя, но тот лишь сильнее нажимал на газ. Возмущенный правоохранитель повторял: "Ты мне что сделал?!"

Наконец автохам остановился. Теперь ему придется отвечать серьезнее, чем за обычный штраф. Страж порядка, к счастью, не пострадал.