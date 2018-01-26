В Дагестане инспектора ДПС покатали на капоте
Местные жители заметили черный автомобиль, на капоте которого лежал сотрудник ДПС, и сняли инцидент на видео. Полицейский пытался остановить водителя, но тот лишь сильнее нажимал на газ. Возмущенный правоохранитель повторял: "Ты мне что сделал?!"
Наконец автохам остановился. Теперь ему придется отвечать серьезнее, чем за обычный штраф. Страж порядка, к счастью, не пострадал.
Малыш появится на свет весной
Родственник Примадонны не смог сдержаться
Чемпион обратился к МОК
Фанаты теряются в догадках, что случилось с телеведущей