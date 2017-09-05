Москва встала в девятибалльных пробках

Пробки на дорогах в столице достигли девяти баллов. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затруднения в движении транспорта отмечаются как в центре Москвы, так и на МКАД.

В центре мегаполиса осложнение дорожной ситуации зафиксировано на Третьем транспортном и Бульварном кольцах, Москворецкой и Пречистенской набережных, на улице Большая Якиманка, Театральном и Лубянском проездах, улице Большая Лубянка, Котельнической набережной, Смоленском бульваре, Старой и Новой площадях.