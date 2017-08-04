Под Ростовом произошла массовая авария

В Ростовской области на 293-м километре трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский произошла страшная авария. Столкнулись сразу девять машин: грузовик, два автобуса и шесть легковых автомобилей.
В результате происшествия пострадали пять человек, передает РИА ФАН. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель фуры: у большегруза отказали тормоза. По счастливой случайности в автобусе пассажиров не было, сообщает телеканал "360".
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