Названа дата избавления Москвы от пробок

Скрипач Коган умер от рака Липницкая завершила карьеру Эксклюзив Скандал с Серебренниковым "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Среда 30 августа
Лента новостей
12:29
Приставы конфисковали у ресторатора 1,5 кг кабачков
12:27
"Английские сказки" Коммунарки привлекли инвесторов
12:22
Суздаль приглашает на фестиваль "Медовуха Fest 2017"
12:13
Исправность электричек в Москве проверят планшетами
12:09
В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби
12:08
Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь
11:43
Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
11:35
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
11:14
Первый эко-фестиваль "День Леопарда" прошел в Москве
11:07
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря
11:02
Владелец "Охотного ряда" задержан за стрельбу в московском отеле
11:00
Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе
10:57
Ученые рекомендовали есть больше жира
10:48
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
10:40
Медленная ходьба повышает риск смерти
10:33
Убийство врача из-за выдуманного рака попало на видео
10:30
На детской площадке в Москве нашли труп
10:16
13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах
10:09
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
09:59
В квартире на юго-западе Москвы нашли мумию
09:42
Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)
09:39
Россиянку расстреляли на курорте в Таиланде
09:38
Новый ведущий "Пусть говорят" о тесной связи с Малаховым
09:09
Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины
09:09
Меланью Трамп осудили за сексуальный наряд в зоне бедствия
09:02
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет
08:36
В движении "Ласточек" на МЦК произошел сбой
08:34
Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства
08:24
Россиян напугали эпидемией туберкулеза
07:58
Названы дата и место прощания со скрипачом Дмитрием Коганом
21:58
Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
21:56
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
21:48
Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
21:21
На курорте "Роза Хутор" сошел сель
21:15
Мерзавец подсыпал Волочковой смертельный яд
21:12
На западе МКАД неизвестный открыл стрельбу
21:09
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
20:50
Малахов на "провальном" шоу побил Борисова
20:46
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
20:39
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
20:27
Подозрительный предмет вызвал переполох в московском метро
20:15
"Жди меня" осталась без ведущего
19:57
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
19:45
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
19:45
Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка
19:11
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
19:09
Забывчивый Костюшкин облажался на "мокром деле" (видео)
19:03
На Тайване обнаружили клубок пришельцев (видео)
18:37
На Малахова набросились из-за провального шоу
18:29
На западе Украины разбился самолет
18:26
В Россию идет смертельный грипп
18:11
На северо-востоке Москвы в детском саду поймали вандала
18:08
Бузову в шоу "Танцы" выставили на посмешище
17:56
Садальский обвинил беженку Максакову в чудовищной лжи
17:56
Приговоренная к смерти россиянка написала слезное обращение к матери
17:39
Гройсман раскрыл газовую диверсию на Украине
17:36
Пенсионеров на Первом канале заставили плясать перед Галкиным
17:31
Центробанк ввел временную администрацию в банке "ФК Открытие"
17:01
Липницкой заинтересовался известный ведущий
17:01
Трамп оконфузился с двумя блондинками в Финляндии
16:56
Продлить лето можно на выставке
16:43
Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
16:42
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
16:39
Ольга Прокофьева с семьей удрала из России
16:35
Половине россиян пригрозили скорым диабетом
16:26
В московских садах осы объявили охоту на детей
16:13
В Москве в День города военные разгонят тучи
15:58
Олеся Судзиловская обескуражила признанием
15:52
Меркель поймали на провокации против России
15:52
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
15:52
Как изменилась Марина Александрова
15:47
Украинцы прикидываются русскими ради работы в ЕС
15:45
Тимати поразил вопиющей безграмотностью
15:43
Почему от россиян скрывают предотвращенные теракты
15:40
Молодая певица родила помощнику Путина
15:37
11-летняя россиянка спасла из огня шестерых детей
15:31
Станислав Попов: над танцем годы не властны, он все также прекрасен
15:22
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
15:21
Финалист Рио-2016 найден мертвым
15:05
Музеи Москвы станут бесплатными для школьников с 1 сентября
15:03
Во время диет человек "распадается" как раковый больной
14:55
Дело стрелков в ночном клубе Новгорода передано в суд
14:50
Беременная Ковальчук показала трогательное фото
14:44
Жириновский откровенно о драке с женщиной
14:41
Пойманная на проституции сотрудница полиции объяснила скандал
14:38
Под Самарой приговорили убийц жены полицейского
14:35
Некрасовку ждет комплексное развитие
14:29
Скандал с пропажей денег пошел Серебренникову на пользу
14:26
Что вытворяла Шарапова в новом платье
14:10
Ученые приравняли сахар к кокаину
13:58
Бывшего почтальона осудили за кражу мешков с пенсиями
13:49
Собчак в шоке от слежки за ее сыном
13:42
Рой пчел искусал детсадовцев на юге Москвы
13:34
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
13:32
Сына актера из "Интернов" задержали за убийство блогера
13:29
Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела
13:27
Ученые выяснили главную опасность соли
13:20
Звезда комедийного сериала купила дом за 10 миллионов
13:07
Под Иркутском пьяный тракторист устроил гонки с полицией (видео)
12:56
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Авто

Названа дата избавления Москвы от пробок

Фото: GLOBAL LOOK press
Эксперты “Лаборатории Касперского” предсказали конец московских пробок. По версии футурологов, столица поедет к 2040 году.
прочитано 432 раза

Ученые связывают это с распространением беспилотных автомобилей. Вместе с заторами с улиц города исчезнут наземные парковки, а их территории будут использованы для расширения дорог, тротуаров и создания “зеленых зон”.

ПО ТЕМЕ

На МКАД образовалась многокилометровая пробка

Ленинградку парализовало из-за пяти ДТП

Россиян призвали готовиться к нашествию роботов

Помимо этого, специалисты обещают столице собственный климат. Эксперты считают, что над Москвой появятся связанные между собой метеорологические купола, под каждым из которых будет поддерживаться свой температурный режим. Жарким летом москвичи смогут отдохнуть в прохладной зоне или даже покататься на лыжах, а зимой позагорать и искупаться в открытом водоеме, пишет Life.

Исследование проведено в рамках проекта “Земля 2050”. Он посвящен технологическим и социокультурным изменениям, которые произойдут в мире в ближайшие 33 года. Над прогнозами будущего трудятся известные мировые футурологи и эксперты Kaspersky Lab. На сайте уже около 200 прогнозов по разным городам мира. Каждый желающий может поделиться своим видением будущего с экспертами.

Футурологи уже предсказали будущее Нью-Йорка, Москвы, Бостона, Шанхая, Брюсселя и еще множества городов всего мира. “Мы решили, что будет здорово не просто собрать в одном месте предсказания разных футурологов, но и визуализировать их. Смотреть всегда приятней – не случайно мы так любим фантастические фильмы. Думать о будущем – это наша работа. Мы должны уметь предугадывать, какие угрозы нас ждут завтра и как с ними лучше бороться. А еще мы тоже люди, любим фантастику и нам тоже очень любопытно, а что же там, за горизонтом? ” – пишут создатели проекта у себя на сайте.

Автор: Михаил Войцеховский30 августа 2017, 11:38

комментарии

Политика

Меркель высмеяли за обещание снять санкции
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
Жириновский откровенно о драке с женщиной
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича

Шоу-бизнес

Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
Маленькая внучка Татьяны Васильевой серьезно больна
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря

Проишествия

Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
В московских садах осы объявили охоту на детей

Lifestyle

Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
"Жди меня" осталась без ведущего
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
Шоу-бизнес

Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка

Певец собирается обратиться к правоохранителям
Культура

Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана

Знаменитый скрипач тяжело болел
Шоу-бизнес

Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей

Подробности бракосочетания звезды "Дома-2"
Шоу-бизнес

Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье

По словам мужчины, ведущий никогда не шиковал

Гороскоп

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена

Фоторепортажи

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
11-летняя россиянка спасла из огня шестерых детей
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru