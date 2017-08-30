Названа дата избавления Москвы от пробок

Эксперты “Лаборатории Касперского” предсказали конец московских пробок. По версии футурологов, столица поедет к 2040 году.

Ученые связывают это с распространением беспилотных автомобилей. Вместе с заторами с улиц города исчезнут наземные парковки, а их территории будут использованы для расширения дорог, тротуаров и создания “зеленых зон”.



Помимо этого, специалисты обещают столице собственный климат. Эксперты считают, что над Москвой появятся связанные между собой метеорологические купола, под каждым из которых будет поддерживаться свой температурный режим. Жарким летом москвичи смогут отдохнуть в прохладной зоне или даже покататься на лыжах, а зимой позагорать и искупаться в открытом водоеме, пишет Life.

Исследование проведено в рамках проекта “Земля 2050”. Он посвящен технологическим и социокультурным изменениям, которые произойдут в мире в ближайшие 33 года. Над прогнозами будущего трудятся известные мировые футурологи и эксперты Kaspersky Lab. На сайте уже около 200 прогнозов по разным городам мира. Каждый желающий может поделиться своим видением будущего с экспертами.

Хотите посмотреть, какой будет Москва в 2030 и 2050? Пожалуйста: https://t.co/MaOkqLNq6v — Отрицательный (@RallySyndrome) 30 августа 2017 г.

Футурологи уже предсказали будущее Нью-Йорка, Москвы, Бостона, Шанхая, Брюсселя и еще множества городов всего мира. “Мы решили, что будет здорово не просто собрать в одном месте предсказания разных футурологов, но и визуализировать их. Смотреть всегда приятней – не случайно мы так любим фантастические фильмы. Думать о будущем – это наша работа. Мы должны уметь предугадывать, какие угрозы нас ждут завтра и как с ними лучше бороться. А еще мы тоже люди, любим фантастику и нам тоже очень любопытно, а что же там, за горизонтом? ” – пишут создатели проекта у себя на сайте.

