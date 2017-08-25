На МКАД образовалась многокилометровая пробка

В Москве вечером 25 августа на МКАД образовалась пробка длиной в 23 километра. Затор фактически парализовал внутреннюю сторону дороги от Волгоградского проспекта до Варшавского шоссе.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, поездка по этому пути займет на один час 20 минут дольше, чем обычно. Общая интенсивность движения на дорогах столицы оценивается в 5 баллов.
Супруга прокомментировала информацию о кончине телеведущего
Оперная дива выступила на Дне независимости страны
Бракосочетание певца возбудило общественность
Телеведущая опубликовала пикантное видео