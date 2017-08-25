Трагедия на Кубани Скандал с Серебренниковым Главные события Москвы "Дом-2" Интервью

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На МКАД образовалась многокилометровая пробка

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В Москве вечером 25 августа на МКАД образовалась пробка длиной в 23 километра. Затор фактически парализовал внутреннюю сторону дороги от Волгоградского проспекта до Варшавского шоссе.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, поездка по этому пути займет на один час 20 минут дольше, чем обычно. Общая интенсивность движения на дорогах столицы оценивается в 5 баллов.

Автор: Евгений Мышко25 августа 2017, 20:00

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