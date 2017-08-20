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Range Rover прокатился по Александровскому саду в центре Москвы

Фото: dni.ru
Телеграм-канал Mash опубликовал в Сети видео, снятое очевидцем в самом сердце Москвы – в Алесандровском саду. На записи видно, как черный автомобиль Range Rover едет по пешеходной зоне под самыми кремлевскими стенами.
прочитано 835 раз

Запись сопровождается комментариями оператора, который, очевидно, не доволен сложившимся положением дел. Некоторые пользователи Сети поддержали его, другие же решили остудить горячие головы. Они обратили внимание на наклейки на борту автомобиля, свидетельствующие о том, что он принадлежит организаторам международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который ежегодно проходит в Кремле. Это значит, что автомобиль наверняка имел специальное разрешение на перемещение по Александровскому саду. В 2017 году "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября.

Автор: Геннадий Куприянов20 августа 2017, 17:50

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