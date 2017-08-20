Шокирующее видео наезда машины на толпу в Петербурге

В Сети появилось видео, записанное камерами наружного наблюдения у дома №6 на Промышленной улице в Санкт-Петербурге. На кадрах видно как белый Volkswagen Polo на огромной скорости буквально влетает в толпу пешеходов, идущих по тротуару.

По информации местных СМИ, за рулем автомобиля находился сотрудник автосервиса, который вместе с приятелем решил погонять на машине клиента. Увидев полицию угонщики прибавили скорость, чем спровоцировали погоню, передает "Фонтанка". Уходя от преследования водитель не справился с управлением и сбил группу пешеходов, после чего влетел в дорожное ограждение.

Сам водитель в ДТП не пострадал. Сообщается, что в момент аварии он был трезвым. Мужчину задержала полиция. По официальным данным в столкновении погибла одна женщина. Позже в СМИ появилась информация, что вторая пострадавшая скончалась в больнице. Еще двое человек находятся в тяжелом состоянии.



