На МКАД скопилась гигантская пробка

Утром 11 августа на внутренней стороне МКАД образовалась пробка протяженностью 23 километра, передает агентство городских новостей "Москва". Она тянется от Каширского шоссе до Озерной улицы. На этот путь у водителей уйдет приблизительно один час 17 минут, тогда как без заторов проехать этот участок можно всего за 18 минут.
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