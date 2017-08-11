По Москве ездили сотни опасных автобусов

С начала 2017 года в Москве было задержано 265 автобусов с неисправной тормозной и рулевой системой, передает РИА ФАН. По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, машины принадлежали нелегальным перевозчикам, которые возили людей из Москвы в область и другие города. Перевозка пассажиров в неисправном транспорте опасна и могла привести к крупным ДТП.