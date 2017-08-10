В Москве эвакуаторы оснастят современными регистраторами

Столичные власти выдадут работникам спецстоянок и водителям эвакуаторов современные видеорегистраторы. Предполагается, что эта мера позволит более эффективно разрешать спорные ситуации на дороге, передает НСН.

Напомним, ранее персональные видеорегистраторы получили сотрудники ГИБДД. Устройство крепится на форму, а запись каждый вечер передается на специальный сервер.