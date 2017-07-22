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В Саратове иномарка протаранила скорую помощь

прочитано 267 раз

На Крымской улице в Заводском районе Саратова иномарка Chevrolet,  за рулем которой находилась 39-летняя женщина, врезалась в УАЗ скорой помощи, передает "Интерфакс". "От сильного удара скорая перевернулась на бок", – рассказал пресс-секретарь регионального управления МВД России Дмитрий Рассказов. В результате ДТП пострадали три человека – фельдшер и два пациента. Пресс-секретарь саратовского Минздрава Александр Колоколов уточнил, что состояние всех пострадавших не тяжелое. Им оказывается вся необходимая помощь.

22 июля 2017, 16:36

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