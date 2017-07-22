В Саратове иномарка протаранила скорую помощь

На Крымской улице в Заводском районе Саратова иномарка Chevrolet, за рулем которой находилась 39-летняя женщина, врезалась в УАЗ скорой помощи, передает "Интерфакс". "От сильного удара скорая перевернулась на бок", – рассказал пресс-секретарь регионального управления МВД России Дмитрий Рассказов. В результате ДТП пострадали три человека – фельдшер и два пациента. Пресс-секретарь саратовского Минздрава Александр Колоколов уточнил, что состояние всех пострадавших не тяжелое. Им оказывается вся необходимая помощь.