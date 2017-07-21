Лобовое столкновение со спокойным водителем попало на видео

В казахстанском городе Алма-Ате при развороте автомобиля произошло серьезное ДТП. Примечательно, что водитель разбитой машины очень спокойно отреагировал на происшествие.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Макатаева и Дзержинского днем 21 июля 2017 года. Водитель машины, в которую врезался другой автомобилист, опубликовал запись ДТП с видеорегистратора на хостинге YouTube. На размещенном в Сети ролике видно, что владелец авто не стал кричать на виновника аварии. Более того, он очень спокойно объяснил ему, почему именно он ответственен за происшествие. "Ребят, во-первых, вы вылетели на красный, во-вторых, разворот здесь не запрещен", – пояснил он.