Выплаты по ОСАГО упростят
Указание Банка России, которое вступит в силу в сентябре 2017 года, облегчит жизнь автовладельцам. Раньше в случае аварии для обращения напрямую к страховщику было нужно соблюдение трех условий, но регулятор их ликвидирует.
Теперь, если в ДТП повреждения получили более двух машин, владелец транспортного средства сможет обратиться в офис своей страховой компании. Однако в Российском союзе автостраховщиков не так оптимистичны, пишет газета "Известия".
"Помимо ухудшения положения потерпевших, указанные изменения значительно усложняют для страховщиков процедуру урегулирования убытков и увеличивают расходы на ведение дел, что в условиях явной недостаточности страховых тарифов может привести к снижению финансовой устойчивости и платежеспособности многих участников страхового рынка", — заявили в организации.
Если у хотя бы одного участника аварии нет полиса ОСАГО, страховщики откажут в возмещении убытков, отметили специалисты. Они предложили обратиться к европейскому опыту: ДТП с участием более двух автомобилей за рубежом регулируются без применения системы прямого возмещения убытков.
"Подобные шаги – подготовка к либерализации тарифов ОСАГО. Страховщики добиваются именно этого, а в обмен предлагают нам такие вот "пряники". Так было и при введении натурального возмещения убытков. Мы говорили, что это работать не будет, и очень жестко с ними спорили", — напомнил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
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