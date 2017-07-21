Выплаты по ОСАГО упростят

Пока после ДТП можно обратиться к страховщику, если вред причинен только автомобилям, у всех участников аварии есть полис ОСАГО и происшествие коснулось двух транспортных средств. Однако вскоре эти ограничения снимут.

Указание Банка России, которое вступит в силу в сентябре 2017 года, облегчит жизнь автовладельцам. Раньше в случае аварии для обращения напрямую к страховщику было нужно соблюдение трех условий, но регулятор их ликвидирует.

Теперь, если в ДТП повреждения получили более двух машин, владелец транспортного средства сможет обратиться в офис своей страховой компании. Однако в Российском союзе автостраховщиков не так оптимистичны, пишет газета "Известия".

"Помимо ухудшения положения потерпевших, указанные изменения значительно усложняют для страховщиков процедуру урегулирования убытков и увеличивают расходы на ведение дел, что в условиях явной недостаточности страховых тарифов может привести к снижению финансовой устойчивости и платежеспособности многих участников страхового рынка", — заявили в организации.

Если у хотя бы одного участника аварии нет полиса ОСАГО, страховщики откажут в возмещении убытков, отметили специалисты. Они предложили обратиться к европейскому опыту: ДТП с участием более двух автомобилей за рубежом регулируются без применения системы прямого возмещения убытков.

"Подобные шаги – подготовка к либерализации тарифов ОСАГО. Страховщики добиваются именно этого, а в обмен предлагают нам такие вот "пряники". Так было и при введении натурального возмещения убытков. Мы говорили, что это работать не будет, и очень жестко с ними спорили", — напомнил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.