В Москве появился способ оформления ОСАГО без очереди

Полис ОСАГО жители столицы теперь могут оформить без очереди. Для этого на портале "Автокод" необходимо заполнить анкету, указав марку и мощность автомобиля, число допущенных к управлению лиц, их данные и водительский стаж, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Сервис сам рассчитает стоимость страховки у различных компаний, после чего водителю будет предложено выбрать подходящий вариант и перейти к оформлению и оплате полиса нового образца. "Автокод" учитывает скидку за безубыточное вождение.
После оплаты, которую можно осуществить онлайн, полис сразу будет направлен на электронную почту автовладельца. Водителю останется только распечатать полученный документ.
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