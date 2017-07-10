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Авто

В России упростили регистрацию ржавых авто

Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov
Вступил в силу приказ Министерства внутренних дел №139 "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств". Оформление стало проще: главное, чтобы авто можно было идентифицировать.
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"В Правилах регистрации и Административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия", – сообщает официальный сайт российской Госавтоинспекции.

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Прошлое автомобиля можно узнать в сети

Если регистрировать автомобиль через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то уже нет необходимости посещать ГИБДД для проверки документов. Владелец авто сразу может отправляться на смотровую площадку. Также отныне совершенно необязательно предъявлять полис ОСАГО. Сотрудники ГАИ вполне могут проверить его наличие через единую информационную базу. 

"Реализация положений приказа направлена на защиту законных интересов граждан при оказании им государственных услуг по регистрации транспортных средств", – информируют в ГИБДД. По мнению дорожной полиции, нововведения положительно скажутся на имидже ведомства и повысят "уровень удовлетворенности граждан".

Автор: Алексей Минин10 июля 2017, 10:17
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Звездные любители крутых машин

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