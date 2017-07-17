Сколько стоит автомобиль Путина

Представители НАМИ рассказали о стоимости лимузина, представительского седана, внедорожника и минивэна семейства "Кортеж". По словам экспертов, президентский автомобиль будет не дешевле десяти миллионов.

В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) определили цены на разработанные для высших государственных персон России машины семейства "Кортеж". По словам экспертов, эти транспортные средства должны стоить не меньше представительских авто зарубежного производства.

Самые недорогие Mercedes S-класса можно приобрести за шесть миллионов рублей и дороже. В то же время самые простые Bentley Flying Spur в салонах выставлены с ценником около 12 миллионов. Выходит, что и российские "Кортежи" будут доступны лишь наиболее обеспеченным гражданам, сообщают "Вести".

"Нас можно сравнивать с Mercedes S-класса, Bentley, Rolls-Royce. Автомобили проекта "Кортеж" и по оснащению, и по качеству будут аналогом этих марок. В целом проект коммерческий. Понятно, что их ценовой уровень – примерно Mercedes S-класса. Это массовый автомобиль? Да, массовый. Но каждый его может купить? Конечно, нет", – рассказал начальник отдела перспективных технологий и развития НАМИ Кирилл Казмирчук.



В институте уточнили и первоначальный тираж российских элитных авто – 300 единиц в год. По предварительным данным, коммерческое название элитных машин "Кортежа" – Aurus.

Dni.Ru писали, что президентский автомобиль получит 12-цилиндровый двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Двигатель V12 будет ставиться на легкие и бронированные лимузины. Моторы V8 и V12 установят на внедорожники, а L4 и V8 – на микроавтобусы.

Двигатель V8 проектировался Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом совместно с компанией Porsche Engineering. Остальные два – российская разработка.