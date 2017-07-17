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Авто

Сколько стоит автомобиль Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Представители НАМИ рассказали о стоимости лимузина, представительского седана, внедорожника и минивэна семейства "Кортеж". По словам экспертов, президентский автомобиль будет не дешевле десяти миллионов.
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В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) определили цены на разработанные для высших государственных персон России машины семейства "Кортеж". По словам экспертов, эти транспортные средства должны стоить не меньше представительских авто зарубежного производства.

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Самые недорогие Mercedes S-класса можно приобрести за шесть миллионов рублей и дороже. В то же время самые простые Bentley Flying Spur в салонах выставлены с ценником около 12 миллионов. Выходит, что и российские "Кортежи" будут доступны лишь наиболее обеспеченным гражданам, сообщают "Вести". 

"Нас можно сравнивать с Mercedes S-класса, Bentley, Rolls-Royce. Автомобили проекта "Кортеж" и по оснащению, и по качеству будут аналогом этих марок. В целом проект коммерческий. Понятно, что их ценовой уровень – примерно Mercedes S-класса. Это массовый автомобиль? Да, массовый. Но каждый его может купить? Конечно, нет", – рассказал начальник отдела перспективных технологий и развития НАМИ Кирилл Казмирчук.

В институте уточнили и первоначальный тираж российских элитных авто – 300 единиц в год. По предварительным данным, коммерческое название элитных машин "Кортежа" – Aurus.

Dni.Ru писали, что президентский автомобиль получит 12-цилиндровый двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Двигатель V12 будет ставиться на легкие и бронированные лимузины. Моторы V8 и V12 установят на внедорожники, а L4 и V8 – на микроавтобусы.

Двигатель V8 проектировался Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом совместно с компанией Porsche Engineering. Остальные два – российская разработка.

Автор: Алексей Минин17 июля 2017, 11:17
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