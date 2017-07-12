Рассекречена информация о будущем автомобиле президента

Начальник отдела перспективных технологий и развития Кирилл Казмирчук раскрыл подробности того, каким будет лимузин президента России, создаваемый в рамках проекта "Кортеж". В частности, автомобиль получит 12-цилиндровый двигатель мощностью 850 лошадиных сил.

По словам чиновника, в рамках проекта разрабатывается целая линейка двигателей. Помимо V12, она имеет двигатель V8 на 650 лошадиных сил и рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 250 "лошадей".

Казмирчук добавил, что двигатель V12 будет ставиться на легкие и бронированные (тяжелые) лимузины. Моторы V8 и V12 установят на внедорожники, а L4 и V8 – на микроавтобусы, передает ТАСС.

Отмечается, что двигатель V8 проектировался Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) совместно с компанией Porsche Engineering. Остальные два двигателя — самостоятельная разработка российского института.

Известно, что автомобили будут снабжены одной трансмиссией – девятиступенчатым "автоматом". Однако не исключено, что в будущем появятся более простые коробки передач.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин одобрил проект нового отечественного правительственного автомобиля "Кортеж". Несмотря на то, что он еще не тестировал VIP-лимузин, ему понравился прототип спецтранспорта в металле.

Также сообщалось, что инженеры НАМИ приостановили работу над внедорожником из проекта "Кортеж" на неопределенный срок из-за нехватки ресурсов. Проект предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена в конце 2017-го – начале 2018 года.