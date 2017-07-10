Путин назвал любимую машину

Президент России Владимир Путин рассказал о любимом автомобиле. По его словам, в прошлом ему очень нравилась машина марки Nissan.

Глава государства в рамках выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге осмотрел новый джип Nissan Murano. Представители корпорации рассказали Владимиру Путину об особенностях автомобиля и его преимуществах.

Примечательно, что осмотр экспозиции вызвал у российского президента воспоминания. "Я в 90 годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет, ездил на Nissan", – рассказал Владимир Путин. "Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась", – цитирует его ТАСС.

Между тем глава государства поинтересовался у организаторов выставки, когда будет реализован проект нового отечественного правительственного автомобиля "Кортеж", передает Life.ru. Владимиру Путину ответили, что пилотная партия машин будет готова уже в декабре 2017 года, а их массовое производство начнется в 2018-м.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже ознакомился с наработками "Кортежа". "Есть некие наброски, скажем так, прототип – президент видел, ему понравилось", – заявил представитель Кремля. Он также добавил, что российский лидер не смог ездить на прототипе, но при этом Путин "трогался" на нем.

Напомним, работа над проектом "Кортеж" началась еще в 2013 году. Из-за нехватки ресурсов инженеры ФГУП "НАМИ" приостановили разработку внедорожника из "Кортежа" на неопределенный срок. Сейчас основные силы направлены на создание других моделей: лимузина, седана сопровождения и минивэна.