Путин назвал любимую машину
Глава государства в рамках выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге осмотрел новый джип Nissan Murano. Представители корпорации рассказали Владимиру Путину об особенностях автомобиля и его преимуществах.
Примечательно, что осмотр экспозиции вызвал у российского президента воспоминания. "Я в 90 годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет, ездил на Nissan", – рассказал Владимир Путин. "Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась", – цитирует его ТАСС.
Между тем глава государства поинтересовался у организаторов выставки, когда будет реализован проект нового отечественного правительственного автомобиля "Кортеж", передает Life.ru. Владимиру Путину ответили, что пилотная партия машин будет готова уже в декабре 2017 года, а их массовое производство начнется в 2018-м.
Кортеж-2029: выпуск VIP-лимузинов стартует в 2018 году и продлится 12 лет https://t.co/fTMEKMHXBk #Кортеж #Путин pic.twitter.com/y2LMTLcKW9— Авторевю (@AutoreviewRu) 7 октября 2016 г.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже ознакомился с наработками "Кортежа". "Есть некие наброски, скажем так, прототип – президент видел, ему понравилось", – заявил представитель Кремля. Он также добавил, что российский лидер не смог ездить на прототипе, но при этом Путин "трогался" на нем.
Напомним, работа над проектом "Кортеж" началась еще в 2013 году. Из-за нехватки ресурсов инженеры ФГУП "НАМИ" приостановили разработку внедорожника из "Кортежа" на неопределенный срок. Сейчас основные силы направлены на создание других моделей: лимузина, седана сопровождения и минивэна.
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