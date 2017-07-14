В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек

На 11-м километре трассы А-108 в Московской области столкнулись четыре автомобиля - Volvo, Mercedes, фургона "Газель" и большегруз MAN. По предварительным данным, в результате аварии погиб человек, передает агентство "Москва".

После столкновения машин произошло возгорание. В настоящее время движение в районе автоаварии ограничено. На месте работают сотрудники полиции.