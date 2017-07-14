Пенсионерка на Matiz устроила смертельное ДТП с Infiniti

В районе железнодорожной станции Акинфеевка в Московской области 90-летняя пенсионерка за рулем Daewoo Matiz врезалась во внедорожник Infiniti, передает "Газета.ru" со ссылкой на слова очевидцев. Женщина в результате ДТП погибла, водителя внедорожника госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
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