На юго– и северо-западе Москвы ограничено движение

Из-за строительства участка Северо-Западной хорды до 30 декабря на нескольких улицах столицы ограничено движение транспорта, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Перекрытие коснулось одной полосы Крылатской улицы в районе дома 2, двух полос улицы Нижние Мневники от дома 37б, строения 1 до дома 106, а также двух полос улицы Народного Ополчения от дома 3 до дома 10. Также на время реконструкции инженерных сетей до 13 августа круглосуточно будет закрыта полоса проезжей части Ленинского проспекта от дома 78 до дома 87, в районе домов 67 и 57, а также на участке дублера проспекта от дома 55/1, строения 1 до дома 49, строения 5.