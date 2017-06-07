Легковушка врезалась в бронетранспортер на МКАД

В ночь на 7 июня на МКАД произошла авария с участием БТР. Автомобилист на Nissan Almera врезался в стоящую на трассе военную машину и получил травмы.

ДТП произошло в 04:10 мск. У бронетранспортера, принадлежащего военной части из поселка Селятино, перегрелся двигатель. Из-за этого он был вынужден остановиться.

Управлял БТР 20-летний младший сержант, находящийся в должности механика-водителя. Военная машина простояла на обочине МКАД в районе 52-го километра менее минуты, когда в нее врезался Nissan, сообщает "Московский Комсомолец".

За рулем легкового авто был 28-летний житель города Домодедово Московской области. Предположительно, он превысил скорость. Мужчину отправили в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и вывих правого бедра.

Выяснилось, что с начала 2017 года водитель иномарки успел "заработать" пять штрафов. Их назначили за выезд на полосу встречного движения и нарушение правил остановки и парковки.

Не слишком дисциплинированным в плане соблюдения правил дорожного движения оказался и водитель броневика. У него за данный период – четыре нарушения ПДД. Так, младшего сержанта штрафовали за управление неисправным транспортным средством.

Напомним, 3 июня на МКАД произошла авария, унесшая жизнь 57-летнего муниципального депутата Таганского района Москвы Владимира Боушева. Мужчина вечером ехал на велосипеде к своему отцу. Чиновник попал под колеса японского спортивного седана Mitsubishi Lancer X.