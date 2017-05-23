Пострадавшего в аварии на МКАД грудничка эвакуировал вертолет

На седьмом километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе грудной ребенок, пишет "АиФ".
В Департаменте гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности рассказали, что для помощи ребенку был привлечен санитарный вертолет. Малыш находится в больнице.
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