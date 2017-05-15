В России тысячи машин Audi отзывают из-за неисправности

Компания Volkswagen объявила об отзыве порядка 14 тысяч автомобилей марки Audi. Речь идет о моделях А4, А5, А6 и Q5, передает "Газета.ru".

Существует вероятность, что в охлаждающей жидкости в механизме автомобиля могут появиться посторонние частицы. "Как следствие, возможен перегрев насоса", – говорится в сообщении Росстандарта. Владельцев машин указанных моделей, реализованных с 2012 по 2017 год, попросили приехать в сервисный центр для ремонта.