В России ужесточат правила техосмотра автомобилей

В России могут ужесточить правила прохождения техосмотра. С соответствующей инициативой выступило Министерство транспорта России.

Согласно поправкам, разработанным ведомством, при проведении техосмотра будут проверяться работоспособность и соответствие техническим требованиям не только основных фар, но и ближнего и дальнего света, противотуманных, всех иных световых приборов, фар и светоотражающей маркировки, сообщает "Водитель Петербурга". Кроме того, у автомобиля должны присутствовать в рабочем состоянии стеклоочистители и стеклоомыватели.

Действующие требования предусматривают наличие и работоспособность хотя бы одного стеклоочистителя и одного форсункового стеклоомывателя ветрового стекла. Также новые правила включают проверку средств контроля мотора – их показания на панели приборов должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем.

Для техосмотра специализированных транспортных средств (полицейских, пожарных машин, карет скорой помощи, цистерн с нефтепродуктами и сжиженным газом и так далее) будут предъявляться отдельные требования. При этом, операторам диагностики автомобилей разрешат не ставить на выдаваемых картах круглую печать.

Ранее стало известно, что Правила дорожного движения ждут кардинальные перемены. В правительстве хотят их максимально приблизить к европейским нормам. В частности, новые правила внесут, наконец, ясность в то, как двигаться автомобилям на перекрестках с круговым движением. Кроме того, планируется ввести так называемую "зону успокоенного движения", на которой пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а водителей обяжут двигаться со скоростью до 20 километров в час.