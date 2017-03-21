Девушка настояла на браке с помощью 900 такси

Жительница города Чжоушань (Китай) сделала предложение возлюбленному весьма оригинальным способом. Для этого она прибегла к услугам службы такси.

Чтобы выйти замуж, китаянка арендовала более 900 такси. На их крыше располагалось рекламное электронное табло, где в течение двух часов высвечивалась фраза "Чжан Цзяньфэн, я хочу выйти за тебя замуж, а ты женишься на мне?"

За эту услугу девушка выложила более десяти тысяч юаней (около 1,5 тысячи долларов США). Ее потенциальный жених после такого предложения руки и сердца не устоял, согласившись вступить с ней в брак, сообщает China.org.

Ранее в марте текущего года китаец Лю Фэй подарил невесте вместо квартиры 33-тонный псевдометеорит. Житель города Урумчи преподнес девушке камень, украшенный лепестками роз.

Жених обещал, что подарит возлюбленной квартиру, но передумал, решив сделать более оригинальный подарок. За огромный камень Лю Фэй заплатил около 160 тысяч долларов. Однако невесте подарок не сильно пришелся по вкусу, но предложение она все-таки приняла.

Необычные предложения руки и сердца делают и россияне. Так, летом 2015 года житель Улан-Удэ привел свою возлюбленную с закрытыми глазами на Театральную площадь возле театра оперы и балета и усадил за столик с шампанским. Когда она открыла глаза, то увидела танцевальный флешмоб. Потрясенная девушка согласилась выйти замуж за жениха.