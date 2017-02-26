Такси перевернулось после ДТП на востоке Москвы

Очевидцы сняли на видео последствия крупной аварии на Щелковском шоссе на востоке Москвы. Запись опубликовал портал Life.ru. На кадрах видно, что такси сильно пострадало от бокового удара и перевернулось на крышу. По данным агентства городских новостей "Москва", столкнулись три автомобиля. Пострадал один человек. Движение транспорта по шоссе в сторону области частично ограничено.