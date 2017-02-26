Три человека пострадали в ДТП в Москве

Автомобили ВАЗ и Nissan столкнулись на улице Марьинский Парк на юго-востоке Москвы вечером 25 февраля. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. "В результате ДТП трое ранены: водитель и пассажир ВАЗа, а также водитель Nissan", – цитирует РИАМО представителя ведомства.