Москва заняла второе место в рейтинге самых "пробочных" городов мира

Эксперты регулярно анализируют дорожную ситуацию. Они в очередной раз назвали города мира c самыми крупными пробками.

Самым загруженным городом признан Лос-Анджелес. В 2016 году водители здесь провели в пробках 104 часа. Об этом сообщает "Авторамблер" со ссылкой на аналитиков компании Inrix. Российская столица заняла второе место в этом рейтинге с результатом в 91 час. На третьем месте списка находится Нью-Йорк – 89 часов.

В топ-5 также попали американский Сан-Франциско и колумбийская Богота. Следом за ними расположились Сан-Паулу, Лондон, Атланта и Париж. Замыкает первую десятку Майами.

Между тем аналитики уже нашли объяснение доминированию городов США в "пробочном" рейтинге. По мнению экспертов, такое лидерство продиктовано стабильной экономической ситуацией, ростом занятости населения и низкими ценами на топливо в стране.

Сообщалось, что в конце января мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об успехах в борьбе с пробками в столице. По словам градоначальника, москвичи стали меньше стоять в пробках. Как писали Dni.Ru, время пребывания жителей города в заторах сократилось на четверть.

Однако, несмотря на успехи местных чиновников, ситуация на столичных автодорогах все еще очень сложна, добавил мэр. По данным экспертов, Москва остается самым загруженным городом России.