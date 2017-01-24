Москвичи стали меньше стоять в пробках

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об успехах в борьбе с пробками в столице. По его словам, время пребывания жителей города в заторах сократилось на четверть.

"Благодаря серьезным усилиям строителей, транспортников, организаторов дорожного движения ситуация стала потихоньку, постепенно каждый год выправляться", – цитирует градоначальника агентство городских новостей "Москва". Он добавил, что ситуация на дорогах столицы остается сложной, несмотря на успехи местных чиновников.