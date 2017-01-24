Москвичи стали меньше стоять в пробках

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об успехах в борьбе с пробками в столице. По его словам, время пребывания жителей города в заторах сократилось на четверть.
"Благодаря серьезным усилиям строителей, транспортников, организаторов дорожного движения ситуация стала потихоньку, постепенно каждый год выправляться", – цитирует градоначальника агентство городских новостей "Москва". Он добавил, что ситуация на дорогах столицы остается сложной, несмотря на успехи местных чиновников.
Dni.Ru узнали, когда скандально известная телестройка любви будет закрыта
Король российской эстрады сделал себе царский подарок к юбилею
Актер, у которого недавно родился сын, дал откровенное интервью
Экс-стажерка Белого дома заступилась за сына президента США