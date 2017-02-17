Нетерпеливый водитель спорткара устроил массовую аварию

Нетерпеливый водитель BMW решил объехать пробку на трассе M60 около Манчестера. Результатом неудачного маневра стала массовая авария на шоссе.

Невнимательный автомобилист на красном BMW Z4 резко перестроился и врезался в Citroen. Этот шокирующий эпизод был зафиксирован с помощью видеорегистратора, сообщает издание Daily Mail.

На кадрах видно, что автомобиль, словно мяч, сначала отлетел в фургон, а затем снова в BMW. Машины сталкиваются с такой силой, что Citroen становится на два колеса и почти переворачивается. К счастью, в результате этого инцидента никто не погиб, однако сообщается, что один человек госпитализирован.