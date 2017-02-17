Нетерпеливый водитель спорткара устроил массовую аварию
Невнимательный автомобилист на красном BMW Z4 резко перестроился и врезался в Citroen. Этот шокирующий эпизод был зафиксирован с помощью видеорегистратора, сообщает издание Daily Mail.
На кадрах видно, что автомобиль, словно мяч, сначала отлетел в фургон, а затем снова в BMW. Машины сталкиваются с такой силой, что Citroen становится на два колеса и почти переворачивается. К счастью, в результате этого инцидента никто не погиб, однако сообщается, что один человек госпитализирован.
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