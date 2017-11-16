В центре Москвы появилась новая выделенная полоса

На Новой площади в центре Москвы появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом заявил руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Благодаря выделенной полосе общественный транспорт будет быстрее подъезжать к остановкам и передвигаться по городу. При этом автобусы начнут ходить без задержек не только в центре", – цитирует его сетевое издание m24.ru. Нововведение позволит улучшить дорожную ситуацию на Рязанском проспекте, проспекте Мира, Дмитровском и Волоколамском шоссе, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.