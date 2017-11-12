На юго-западе Москвы иномарка протаранила маршрутку

Вечером 12 ноября на юго-западе Москвы случилась жуткая авария. Автомобиль Mercedes врезался в маршрутку.
В результате происшествия микроавтобус перевернулся, передает LifeShot. По предварительным данным, пострадали девять человек, двое из них – дети. На месте случившегося работают экстренные службы города.
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