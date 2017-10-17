Грядет глобальная реформа ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил концепцию перехода ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы. Предполагается, что их будут определять страховщики.

Согласно предложениям, с июля 2018 года Центробанк будет регулировать только максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений правил дорожного движения. А страховщики будут самостоятельно устанавливать наценки и скидки за мощность авто, территорию использования, возраст и стаж водителя.

По замыслу РСА, на этом реформа не закончится. С 1 января 2020 года Центробанку вовсе предложено отказаться от влияния на тарифы ОСАГО, сообщает "Коммерсантъ". "Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО" от Союза автостраховщиков уже отправлены в ЦБ.

Однако предлагается и еще один вариант развития событий. Сначала – отменить регулирование четырех коэффициентов – возраста, стажа, ограничения по допуску за руль и прицепного. А Центробанк устанавливает максимальный базовый тариф только для легковых автомобилей физических лиц.

Далее по данному сценарию, в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019-го, ЦБ отказывается от коэффициента территорий и увеличивает базовый тариф вдвое. На полный отказ от регулирования ставок по ОСАГО ЦБ выходит также с 1 января 2020 года.

Напомним, что рабочая группа при Минэкономразвития настаивала на ужесточении процедуры проведения технического осмотра автомобиля для фирм, оказывающих соответствующие услуги. В ведомстве предложили фиксировать процесс диагностики машины на фото– и видеокамеру.

Сейчас для покупки полиса ОСАГО автовладелец обязан предоставить специальную диагностическую карту о прохождении процедуры техосмотра. Российский союз автостраховщиков ведет специальный реестр фирм, которые предоставляют услуги по проверке машины. Всего в России действуют 4161 оператор и 4689 пунктов технического осмотра.