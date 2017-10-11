В России автомобилисты научились обманывать страховщиков

Российские страховщики пожаловались, что в последние годы терпят убытки в сфере ОСАГО. Как рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, в стране до 6 миллионов водителей ездят без полисов ОСАГО. При этом еще около миллиона автомобилистов используют поддельные бланки, передает Flashnord.

"Есть ряд регионов, где убыточность по ОСАГО высокая – свыше 100%, и ряд страховщиков из этих регионов пытаются уходить", – отметил Ефремов.

