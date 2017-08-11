Правила техосмотра предложили ужесточить

Рабочая группа при Минэкономразвития настаивает на ужесточении процедуры проведения технического осмотра автомобиля для фирм, оказывающих соответствующие услуги. В ведомстве предложили фиксировать процесс диагностики машины на фото– и видеокамеру.

Чиновники требуют на законодательном уровне установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра. В частности, документ предусматривает обязательную "фото– и видеорегистрацию процедуры технического осмотра транспортного средства". Фиксация диагностики автомобиля должна гарантировать, что автомобиль действительно прошел проверку. Для этого на снимках должен быть отображен госномер транспортного средства, а также время и место съемки.

Появление этой инициативы связано с тем, что зачастую различные фирмы продают диагностические карты техосмотра без фактической диагностики машины. По словам недобросовестных посредников, документ оформляется всего за две минуты, подобная услуга стоит от 650 до 1200 рублей. По аналогичной схеме иногда действуют и страховые агенты. При продаже полисов ОСАГО они пытаются ускорить этот процесс, предлагая автомобилистам купить страховку сразу вместе с документом о проверке транспортного средства.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс пояснил, что после принятия законопроекта система фиксации будет вводиться постепенно – сначала появится фото-, а затем и видеорегистрация. При этом в пунктах техосмотра установят ограничения пропускной способности, чтобы не перегружать их, передает газета "Известия".

Сами автомобилисты отчасти поддерживают предлагаемую чиновниками инициативу. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил, что требования к фиксации сделают процедуру проверки более справедливой. "На самом деле техосмотр нужен только для компаний или индивидуальных предпринимателей, которые используют машину для заработка. Техосмотр для частных автовладельцев — это просто сбор денег", – считает эксперт. "Но если уж его сохранять, то пусть он будет проводиться по-честному, а не так, как это происходит сейчас", – заявил он.

Как вы считаете, это нормальная ситуация, когда 75% населения техосмотр покупает, а не проходит? — Баняс Измаил (@IzmailBanyas) 31 июля 2017 г.

Напомним, сейчас для покупки полиса ОСАГО автовладелец обязан предоставить специальную диагностическую карту о прохождении процедуры техосмотра. Российский союз автостраховщиков ведет специальный реестр фирм, которые предоставляют услуги по проверке машины. Всего в России действуют 4161 оператор и 4689 пунктов технического осмотра.